Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, H.Y, dün gece İskele bölgesindeki bir barda rastgele ateş açtı. Olay sırasında biri üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince aynı bölgede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA
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