Son Dakika Haberleri: Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı

Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Alanya'da Barda Ateş Açan Kişi Tutuklandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir barda rastgele ateş açarak 4 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Y, dün gece İskele bölgesindeki bir barda rastgele ateş açtı. Olay sırasında biri üniversite öğrencisi 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

H.Y, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aynı bölgede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:34 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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