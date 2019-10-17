Son Dakika Haberleri: Alanya'da başını su kaydırağına çarpan gurbetçi öldü
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Alanya'da başını su kaydırağına çarpan gurbetçi öldü

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için Almanya'dan gelen ve kaldığı otelin havuzundaki su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'da başını su kaydırağına çarpan gurbetçi öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesine tatil için Almanya'dan gelen ve kaldığı otelin havuzundaki su kaydırağına başını çarparak ağır yaralanan kişi, 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Almanya'dan Alanya'ya tatile gelen gurbetçi Hakan Şeker (40), 6 Ekim'de kaldığı otelin havuzuna girdi. Burada bulunan su kaydırağına başını çarpan Şeker, ağır yaralı olarak ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi 10 gündür süren Şeker, dün gece hayatını kaybetti.

Şeker'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Almanya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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