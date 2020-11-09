Alanya'da batan tur teknesi su altından çıkarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora olarak batması sonucu bir kişinin öldüğü, 37 kişinin kurtarıldığı tur teknesi sudan çıkarıldı.

Alanya Kalesi Fosforlu Mağara mevkisinde 3 Kasım'da kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batan tur teknesini deniz dibinden çıkarma çalışması bugün yeniden başladı.

Daha önceden 5 Kasım'da kurtarma gemisine bağlandığı halatın kopmasıyla Kleopatra Plajı açıklarında yeniden batan, dün gece de götürülmek istendiği Alanya Yat Limanı girişinde kayalıklara takılarak su altına gömülen tur teknesi için dalgıçlar bugün tekrar su altına indi.

Halatlarla bağlanan tekne, vinç yardımıyla sudan çıkarılarak karaya alındı. Tur teknesinin Alanya Yat Limanı'nda onarıma alınacağı bildirildi.

Alanya ilçesinde içinde 5 kişilik mürettebat, 33 Rus turistin bulunduğu tur teknesi 3 Kasım'da Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkisinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta batmış, sahil güvenlik ekiplerince 37 kişi kurtarılmış, bir kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamında tekne kaptanı Ali K'nin de aralarında olduğu 5 mürettebat gözaltına alınmıştı.

Tekne mürettebatı 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverilirken, Ali K. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.