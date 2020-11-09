Alanya'da batan tur teknesi sudan çıkarıldı - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geçen salı, 1 turistin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan kazada batan tekne çıkarılarak, marinaya getirildi.

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında turist taşıyan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesi, 3 Kasım Salı günü saat 11.00 sıralarında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede batan teknede bulunan 32 turist ve 5 personel denize atladı. Tekneden denize atlayanlar yaklaşık 30 metre uzaklıktaki Cilvarda Burnu'ndaki kayalıklara yüzerek çıktı. Turistlerin bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Batan tekneden kurtarılanlar, Sahil Güvenlik Alanya Bot Komutanlığı'na getirildi. Teknedekilerden Rus Daniyar Mukhitov'un ise cansız bedenine ulaşıldı.