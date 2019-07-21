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ALANYA'DA BERKAY RÜZGARI

58 dakika önce

ŞARKICI Berkay, Antalya'nın Alanya ilçesinde müzikseverlerle buluştu.

ŞARKICI Berkay, Antalya'nın Alanya ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, şarkıların çoğunu mekana gelen sevenleriyle söyledi.
İllusion Evet Hall'da sahneye çıkan Türk pop şarkıcısı Berkay, konserine 'İnanırım' isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konserde Berkay'ı dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Farklı türlerde de şarkılar seslendiren Berkay, 'Ey Aşk', 'İnanırım', 'Ben Sadece, 'Lolita' gibi parçalarını da konsere gelen sevdikleriyle söyledi. Konserin bir bölümünde arka sıralardaki hayranlarını görebilmek için sandalyenin üzerine çıkan Berkay, şarkılarını bir süre sandalyenin üzerinde seslendirdi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, konser sonunda, konserden çok mutlu ayrıldığını ifade ederek mekanı dolduran Alanyalılara teşekkür etti.
ALANYA'DA BERKAY RÜZGARI
Berkay Şahin, Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
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