ALANYA'DA BERKAY RÜZGARI
58 dakika önce
ŞARKICI Berkay, Antalya'nın Alanya ilçesinde müzikseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 04:55 Kaynak: DHA
ŞARKICI Berkay, Antalya
'nın Alanya
ilçesinde müzikseverlerle buluştu. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, şarkıların çoğunu mekana gelen sevenleriyle söyledi.
İllusion Evet Hall'da sahneye çıkan Türk pop şarkıcısı Berkay, konserine 'İnanırım' isimli şarkısıyla başladı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı konserde Berkay'ı dinlemeye gelenler, cep telefonlarının ışıklarını yakarak eşlik etti. Farklı türlerde de şarkılar seslendiren Berkay, 'Ey Aşk', 'İnanırım', 'Ben Sadece, 'Lolita' gibi parçalarını da konsere gelen sevdikleriyle söyledi. Konserin bir bölümünde arka sıralardaki hayranlarını görebilmek için sandalyenin üzerine çıkan Berkay, şarkılarını bir süre sandalyenin üzerinde seslendirdi.
Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Berkay, konser sonunda, konserden çok mutlu ayrıldığını ifade ederek mekanı dolduran Alanyalılara teşekkür etti.
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