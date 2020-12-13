Alanya'da Beşiktaş şehitleri unutulmadı
13.12.2020 18:51
Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.
Alanyaspor- Beşiktaş mücadelesi öncesinde, skorboardda İstanbul Emniyeti'nin hazırladığı video izletilerek 4 yıl önce şehit olan polisler ve vatandaşlar unutulmadı.
Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelirken, karşılaşma öncesinde stadyum skorboardunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı video izletildi. 4 yıl önce Vodafone Park'ta yaşanan hain terör saldırısında şehit olan polisler ve hayatını kaybeden vatandaşların hatırlatıldığı videoyla, şehitler anıldı. - ANTALYA
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