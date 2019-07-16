Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
8 saat önce
TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:13 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ömer Han, tutuklandı.
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