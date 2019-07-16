Son Dakika Haberleri: Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2)

8 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada Ömer Çelik'i bıçaklayarak öldüren, Abdullah B. ve Murat Dç'yi yaralayan Ömer Han, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ömer Han, tutuklandı.


Ömer Çelik, Alanya, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:13 Kaynak: DHA
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