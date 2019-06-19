Alanya'da bin 100 litre kaçak içki ele geçirildi
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ile bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 100 litre alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:17 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı ile bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 100 litre alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ilçe genelinde gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki satışına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler yaptıkları çalışmalarda Türkler Mahallesi'ndeki bir otelin depo kısmına 07 HVG 27 plakalı kamyonetten gümrük kaçağı ve bandrolsüz içki indirildiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, gümrük kaçağı ile bandrolsüz 22 ayrı fıçı içerisinde bin 110 litre alkol ele geçirirken, olayla ilgili S.G. ve K.U. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu' ve 4733 sayılı 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK
) Kanunu'na muhalefet etmek' suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA
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