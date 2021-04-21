Alanya'da bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir apartmanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Şekerhane Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanda birden fazla dairede, Kovid-19 testi pozitif vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı apartmanın çevresine güvenlik bariyeri çeken polis ekibi önlem aldı.