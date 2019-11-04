Son Dakika Haberleri: Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada
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Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Yusuf Duman, Oba Mahallesi'nde park halindeki 07 CSD 54 plakalı hafif ticari aracının üç lastiğinin kesilmiş olduğunu görünce polise haber verdi.

Çalışma başlatan ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından aracın lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin aynı mahallede yaşayan 38 yaşındaki Norveç uyruklu O.S. olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan O.S'nin ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı hatırlayamadığını ancak zararı karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.

Duman ile zararın karşılanması konusunda anlaşan O.S, serbest bırakıldı.

Antalya, Norveç, Alanya, Oba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: AA
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