Alanya'da bir aracın lastiklerinin kesilme anı kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir aracın lastiğini bıçakla kesen Norveç uyruklu kişi, iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı.

Yusuf Duman, Oba Mahallesi'nde park halindeki 07 CSD 54 plakalı hafif ticari aracının üç lastiğinin kesilmiş olduğunu görünce polise haber verdi.

Çalışma başlatan ekipler, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından aracın lastiklerini bıçakla kesen şüphelinin aynı mahallede yaşayan 38 yaşındaki Norveç uyruklu O.S. olduğunu belirledi.

Evinde gözaltına alınan O.S'nin ifadesinde, alkollü olduğunu ve olayı hatırlayamadığını ancak zararı karşılamak istediğini söylediği öğrenildi.

Duman ile zararın karşılanması konusunda anlaşan O.S, serbest bırakıldı.