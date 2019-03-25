Son Dakika Haberleri: Alanya'da Bir Kadını Boğarak Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis

Alanya'da Bir Kadını Boğarak Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis

45 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

Alanya'da Bir Kadını Boğarak Öldüren Sanığa 18 Yıl Hapis, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, 18 yıl hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Hayri Keçeli (35) ile öldürülen Adalet Maydos'un (68) yakınları ve taraf avukatları katıldı.


Sanık Keçeli, suçla bir alakasının olmadığını, ifadesine baskı altında imza attığını belirterek, aleyhine bir delil bulunmadığını, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Keçeli'nin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanığın eylemi, öldürdüğü kişinin haksız tahrik oluşturan davranışları nedeniyle işlediğine ve cezasından indirim yapılarak 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Olay

Antalya'nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 2 yıl önce Adalet Maydos'un (68), evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hayri Keçeli tutuklanmış, emniyetteki ifadesinde, kadının boğazını sıktığını itiraf etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:54 Kaynak: AA

Antalya, Alanya, Güncel
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