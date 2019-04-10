Alanya'da Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu. Kargıcak
Mahallesi Merkez
Sokak'ta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ali Uyar'ın (78) hayatını kaybettiğini belirledi.
Uyar'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
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