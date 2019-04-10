Son Dakika Haberleri: Alanya'da Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu

Alanya'da Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Alanya'da Bir Kişi Sokakta Ölü Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi sokakta ölü bulundu.

Kargıcak Mahallesi Merkez Sokak'ta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Ali Uyar'ın (78) hayatını kaybettiğini belirledi.


Uyar'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:03 Kaynak: AA
Kargıcak, Antalya, Alanya, Güncel
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