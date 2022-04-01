Alanya'da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şekerhane Mahallesi Yayla Yolu'ndaki bir iş yerine motosikletle gelen silahlı kişiler, hareket halindeyken ateş açtı.

Silahlı saldırıda iş yerinin önünde duran F.A. ayağından yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, saldırı anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletle iş yerine gelen 2 kişinin, hareket halinde ateş ettikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları yer alıyor.