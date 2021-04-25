Alanya'da bir otel "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikası başvurusunda bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikasını almak için başvuruda bulundu.

Başvuru yapılan Sunpark Otel'de düzenlenen tanıtım toplantısına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Türkiye Bisiklet Milli Takım Menajeri Kairat Baigudinov ve Bisiklet Turizmi Derneği Yönetim Kurlu Üyesi Tolga Gündüz katıldı.

Kıldırgıcı, yaptığı konuşmada, Alanya'da ülkenin tanıtımı için önemli organizasyonlar gerçekleştirildiğini söyledi.

Turistik ilçede özellikle bisiklet organizasyonlarının arttığına işaret eden Kıldırgıcı, "İlçemiz iklimi, otelleri ve parkurların çeşitliliğiyle bisiklet sporcuları için önemli bir alternatif oluşturuyor. Bu da ilçemizi turizm ve özellikle bisiklet sporu anlamında bir merkez haline getiriyor." dedi.

Yaşacan da dünya bisiklet turizmi pastasından Türkiye'nin neredeyse hiç pay alamadığını anlattı.

Bakanlığın çalışmalarıyla ortaya çıkan "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikasının sektöre bir değer katacağını ifade eden Yaşacan, "Bu durum ülkemize gelen nitelikli turistin sayısını artırmaya yardımcı olacak. Çünkü ucuz müşteriden bölge olarak da ülke olarak da yorulduk." ifadesini kullandı.

Baigudinov ise deniz, kum, güneş turizminde önemli bir konuma sahip Türkiye'nin bisiklet turizminde de ön plana çıkması için Alanya'nın önemli imkanlar sunduğunu dile getirdi.

Alanya'da kamp yapmaktan çok memnun olduklarını belirten Baigudinov, "Alanya'da hava ve bisikletle ilgili yatırımlar gayet güzel. Burada bisiklet sporu yapmak için güzel bir atmosfer var. Bisiklet sporuyla ilgilenen herkesi Alanya'ya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Otellerimizde gerekli imkanları oluşturduk"

Sunpark Otelleri Genel Koordinatörü Ekrem Curnal ise Kültür ve Turizm Bakanlığının alternatif spor turizmi potansiyelini artırmak amacıyla başlattığı "Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi" sertifikasını almak için başvurduklarını bildirdi.

Sertifikayı almak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vermek için toplantıyı düzenlediklerini anlatan Curnal şöyle devam etti:

"Dünyada bisikletle ilgili 52 milyar avroluk bir pasta var. Bu pastadan ülkemizin de pay alması amacıyla Bakanlığımızın başlattığı sertifikasyonu almak için otellerimizde gerekli imkanları oluşturduk. Bisiklet odaları, sporcuların bisikletlerini saklayabilecekleri, çamaşırlarını yıkayabilecekleri ve kurutabilecekleri alanlar var. Yine bisiklet yıkama yerleri, tamir kiti ve bisikletle ilgili teknik servis alanları oluşturuldu. Bisikletçiler için sertifikalı masörler görev yapacak. Dışarıdan gelen bisiklet sporcuları için özel oluşturulmuş Alanya rotaları hizmeti de sunulacak."

Alanya'nın büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Curnal, özellikle turizm yoğunluğunun az olduğu kış sezonunda yaşanacak hareketliliğin ülke ekonomisine değer katacağını ifade etti.