Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü - Son Dakika

Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu.

Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir evde, kadın doktor ve Alman uyruklu bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Ölen doktorun başına darbe aldığı, Alman uyruklu şahsın ise evde asılı halde bulunduğu bildirildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine mahallede bulunan bir eve giden jandarma ve sağlık ekipleri, Konaklı Sağlık Ocağı doktoru Leman Ege'nin ve Alman uyruklu İssam Skaf'ın (65) cansız bedenlerini buldu.


Cesetler üzerinde yapılan incelemede Leman Ege'nin başına darbe aldığı tespit edilirken, İssam Skaf'ın ise iple asılı halde bulunduğu bildirildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:00 Kaynak: İHA
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