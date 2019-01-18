Son Dakika Haberleri: Alanya'da Bisiklet Yolları Tamamlanma Aşamasına Geldi

Alanya'da Bisiklet Yolları Tamamlanma Aşamasına Geldi

52 dakika önce

Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisiklet yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Alanya'da Bisiklet Yolları Tamamlanma Aşamasına Geldi, System.String[]
Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen bisiklet yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi.

Alanya Belediyesi tarafından Kadıpaşa ve Hacet Mahallesinde hayata geçirilen bisiklet yolu projesi tamamlanma aşamasına geldi. Boyama çalışmalarının sürdürüldüğü bisiklet yolunda çalışmalar tamamlanmak üzere.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalıların bisiklet yolunu kullanarak güvenli bir şekilde Stat Caddesinden Çevre Yolu Ticaret Lisesi Kavşağına kadar pedal çevirebileceklerini söyledi. Yücel, "Prestij projelerimizle Alanya'nın modern bir sosyal hayata kavuşmasını sağladık. İnsanlarımızın uzun süre vakit geçirebileceği bisiklet yollarımız ile örnek bir şehir olmanın gurunu halkımıza yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:25 Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Alanya, Güncel
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