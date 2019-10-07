Son Dakika Haberleri: Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün sonra öldü
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün sonra öldü

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün sonra öldü

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalga boyu yaklaşık 5 metreyi bulan denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 59 yaşındaki Rus erkek turist, 1 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist 1 gün sonra öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde dalga boyu yaklaşık 5 metreyi bulan denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 59 yaşındaki Rus erkek turist, 1 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.


Tatil için Alanya'ya gelen Rus vatandaşı Zurabo Echin (59), dün saat 15.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Dalga boyu yaklaşık 5 metreyi bulan denizde bir süre yüzen Echin, görgü tanıklarının iddiasına göre akıntıya kapılarak batıp çıkmaya başladı. Durumu fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Echin'i kıyaya çıkararak sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rus turisti ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan Echin, bu sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rus turistin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

turist, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:30 Kaynak: İHA
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