Son Dakika Haberleri: Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

42 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 69 yaşındaki Rus kadın turist, yaşam savaşını kaybetti.


Dün akşam saatlerinde Konaklı Mahallesi'nde sahile gelen Rus uyruklu Larisa Rychkova (69), burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Rychkova'yı kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rychkova, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Rychkova, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Rychkova'nın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde utanç tablosu! Tam 274 çocuk doğum yaptı
(Özel) "İnsanlık ölmüş" dedirten sosyal deney...Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi Ayrı yaşadığı eşini pompalı tüfekle vurup intihara kalkıştı Mansur Yavaş: Halk ekmek büfeleri kapanacak, bakkallar belediye bayisi olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:47:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]