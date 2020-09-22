Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşi Gülseren Y'yi öldürmekle suçlanan Hilmi Y'nin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, Gülseren Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Hilmi Y, yaşananlardan pişman olduğunu belirtti.
Olayın yaşandığı gün eşine barışma teklifinde bulunduğunu aktaran Hilmi Y, "Barış teklifini kabul etseydi öldürmeyip, eve götürecektim." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.
Olay
Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y. (43), 26 Eylül 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Y'nin (32) Kestel Mahallesi'nde kaldığı baba evine girmiş ve dışarı çıkardığı eşini bıçakla öldürmüştü.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:15 - Kaynak: AA
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