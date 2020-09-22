Alanya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kocanın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında evden uzaklaştırma kararı verilen Hilmi Y. (43), 26 Eylül 2019'da boşanma aşamasında olduğu eşi Gülseren Y'nin (32) Kestel Mahallesi 'nde kaldığı baba evine girmiş ve dışarı çıkardığı eşini bıçakla öldürmüştü.

Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı 17 Kasım'a erteledi.

Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan sanık Hilmi Y, yaşananlardan pişman olduğunu belirtti.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmada, Gülseren Y'nin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Antalya 'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu 15 yıllık eşi Gülseren Y'yi öldürmekle suçlanan Hilmi Y'nin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

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