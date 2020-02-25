Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor - Son Dakika
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Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor

10 dakika önce

Alanya Belediyesi, kent merkezinde altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya'da cadde ve sokaklar yenileniyor, System.String[]

Alanya Belediyesi, kent merkezinde altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan cadde ve sokaklarda başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına devam ediyor.


Alanya Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı asfalt yenileme çalışmalarına Hacet mahallesinde devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı bozulan ve yenilenme ihtiyacı doğan mahallelerdeki yollarda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "İlçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan, araç ve yaya trafiği açışından güvenli olmayan cadde ve sokaklarda başlattığımız asfalt yenileme ve onarım çalışmalarına devam ediyoruz. Çalışmalarımız şu an Hacet Mahallesi'nde sürüyor. Ardından planlamalarımız ve gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bozuk ve işlevini bitirmiş yol bırakmayacağız" dedi. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Adem Murat Yücel, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:15 Kaynak: İHA
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