Son Dakika Haberleri: Alanya'da Çalıntı Mal Satın Alan Hurdacı Gözaltına Alındı

Alanya'da Çalıntı Mal Satın Alan Hurdacı Gözaltına Alındı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 200 adet beton kalıbı satın alan hurdacı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alanya'da Çalıntı Mal Satın Alan Hurdacı Gözaltına Alındı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaattan çalınan 200 adet beton kalıbı satın alan hurdacı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Avsallar Mahallesi'ndeki yapımı devam H.Ş.'ye ait inşaattan 200 adet metal beton çalındığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda çalıntı malzemelerin Alanya Sanayi Sitesi'ndeki Ö.B.'nin hurdacı dükkanında olduğunu tespit etti. Çalıntı malzemelere el koyan jandarma Ö.B.'yi gözaltına aldı. Ö.B. karakoldaki işlemlerinin ardından 'suç eşyasını satma, satın alma ve kabul etme' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:20 Kaynak: İHA

Avsallar, Antalya, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den Ülke Geneline Yağış Uyarısı! Hava Sıcaklıkları Düşecek Oyuncu Levent Beceren, Hayatını Kaybetti

Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 17:06:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Çalıntı Mal Satın Alan Hurdacı Gözaltına Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]