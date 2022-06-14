Alanya'da camilerdeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Antalya'nın Alanya ilçesinde camide hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 3 farklı camide hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği F.S'yi (20) yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinde 13 yıl 4 ay hapis cezası olduğu da belirlenen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Zanlının camilerde dizüstü bilgisayar, ayakkabı ve bin 800 lira para çaldığı öğrenildi.
Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelinin camiye girmesi, dua ederkenki halinden, namaz kılan cemaatin arkasından yerden sürünerek gitmesi ve elinde dizüstü bilgisayarla çıkma anları yer alıyor.
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