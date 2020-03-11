Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği camiden içerisinde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.

Alanya'da camideki sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği camiden içerisinde bir miktar para olan sadaka kutusunu çalan şüpheli tutuklandı.


Okurcalar Mahallesi'nde bulunan Tekecik Camisi'nde içerisinde bir miktar para bulunan sadaka kutusunun çalındığını fark eden mahalle muhtarı Hasan Emiroğlu, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda hırsızlık şüphelisinin 50 yaşındaki yabancı uyruklu Ahmed H. olduğunu tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen jandarma Ahmed H.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmed H. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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