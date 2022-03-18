ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA - Son Dakika
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ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA

18.03.2022 22:49

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler dönemin asker kıyafetlerini giyerek Çanakkale kahramanlarının zafer öykülerini öğrencilere anlattı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenler dönemin asker kıyafetlerini giyerek Çanakkale kahramanlarının zafer öykülerini öğrencilere anlattı. Öğle yemeği olarak üzüm hoşafı ve bulgur çorbası dağıtılan etkinlikte duygusal anlar yaşandı.

Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu'nda, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında okul öğretmenleri ve stajyer öğretmenler, dönemin asker kıyafetlerini giyerek sınıfa girdi ve derste öğrencilere Çanakkale kahramanlarının zafer öykülerini anlattı. Dersin ardından öğrencilere öğle yemeğinde Çanakkale Savaşı'nda askerlere dağıtılan yemek menüsü üzüm hoşafı ve bulgur çorbası ikram edildi.

Okul Müdürü Fatma Ayan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ve zafere ulaşmak için verilen mücadeleyi yaşayarak anlatmak istediklerini söyledi. Çocukların bu etkinlikle yaşanan ortamı daha iyi kavradığını ve etkilendiklerini belirten Ayan, "Çocuklarımızın Çanakkale Zaferi'ni yaşayarak öğrenmeleri için öğretmenlerimiz Çanakkale'deki askerlerin kıyafetlerini giyerek o şekilde okula geldi. Çocuklara güzel bir gösteri yaptılar. Çocuklarımız bunun peşine bir rap gösterisi yaptı. Çanakkale'nin son yemeği olan üzüm hoşafı ve bulgur çorbası yemeğini ikram ederek o anı yaşamalarını istedik. Öğretmenlerimiz Çanakkale'de yaşanan olayları öğrencilerine anlattılar, öğrenciler çeşitli örneklerle konuyu kavradılar" diye konuştu.

Etkinlik hakkında düşüncelerini paylaşan 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Düzel, "Bizim okulumuzda bu tarz etkinlikler yapılıyor. Ben de çok seviyorum. Bunları görmek, böyle bir ortamda büyümeyi çok seviyorum" dedi. Öğrencilerden Öykü Özyaşar ise 'Çanakkale'de nasıl şeyler olduğunu, şehitlerimizin bizim için neler verdiğini daha iyi anladık" diye konuştu.

ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA
ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA
ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA

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Çanakkale Zaferi, Çanakkale, Alanya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA ÇANAKKALE ZAFERİ'NE ANLAMLI KUTLAMA - Son Dakika


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