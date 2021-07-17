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ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU - Son Dakika

ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU

17.07.2021 14:13

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl pandemi nedeniyle çok fazla insan popülasyonunun olmaması caretta carettaların sahillere daha çok gelerek yumurta bırakmasını sağladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl pandemi nedeniyle çok fazla insan popülasyonunun olmaması caretta carettaların sahillere daha çok gelerek yumurta bırakmasını sağladı. Şezlongların arasına dahi yumurtalarını bırakan carettaların yuvaları koruma altına alınırken, ilçede yuvadan çıkan ilk yavrular da denizle buluştu.

Bu yıl pandemi nedeniyle sokaklarda, sahillerde insan popülasyonunun az olması doğanın ve hayvanların daha rahat hareket etmesini sağladı. Bunlardan birisi de nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta carettalar oldu. Bu yıl yumurtlama döneminde caretta carettalar sahillere gelerek yüzlerce yumurta bıraktı. Antalya'nın Alanya ilçesinde sadece merkezde bulunan sahillere 30'dan fazla yuvanın koruma altına alındığı öğrenilirken, Yeşilöz Mahallesi'nden Okurcalar'a kadar yaklaşık 48 kilometrelik alanda onlarca yuva ve yüzlerce yumurta olduğu belirlendi.

Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği (ALÇED) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Alanya Şefliği'nin ortak koruma çalışması yürüttüğü bölgede caretta carettalar yumurtalarını sahillere bırakmaya devam ederken, bazı yuvalardan da yavru çıkışları başladı. Alanya'nın ilk caretta caretta yavruları Yeşilöz Mahallesi sahilinde yumurtadan çıkarak denizle buluştu.

'ARTIK ŞEZLONG FALAN DİNLEMİYORLAR'

ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, bu yıl sayısını hatırlayamadıkları kadar çok yuva olduğunu belirterek, "Benim tespitlerim şu ana kadar Alanya içerisinde 30'u geçkin ama genel olarak Yeşilöz- Okurcalar arasını düşünürsek sayısını hatırlayamayacağım çünkü bayağı var. Covid-19'dan dolayı sahiller boştu o yüzden rahatlıkla gelip yumurtlayabiliyorlardı. Artık şezlong falan dinlemiyorlar. Daha önce söylediğimiz gibi bunlar 25- 30 yıl önce buradan yumurtadan çıkıp denize ulaştı. Dolayısıyla kendi çıktıkları sahile tekrar gelerek kendileri yumurtluyorlar. Sorulduğunda biz nasıl 'Ankaralıyım, İstanbulluyum' diyoruz ya onlar da mutlaka yumurta bıraktıkları sahilden denize ulaştıkları için Alanyalı oluyorlar ve gelip tekrar burada yumurtlama yapıyorlar" dedi.

'KIRMIZI IŞIKLA UZAKTAN BAKABİLİRSİNİZ'

Sahillerde son dönemde fazla yuva olduğunu ve bunun çok dikkat isteyen bir durum olduğunu belirten Kayhan, "Biliyorsunuz ki bu ara misafirlerimiz çok fazla. İlginç bularak izliyorlar ya da telefonlarını çıkarıp flaşlarıyla çekmeye çalıştıkları için o ışıktan rahatsız olan yavrular tekrar dönebiliyorlar. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kırmızı ışıktan ürkmüyorlar ama tabii ki yanına kadar gidip ürkütmek, onun yumurta bırakmadan dönmesine sebep olmamak gerekiyor" diye konuştu.

'SICAKTA DİŞİ CARETTA CARETTALAR YUMURTADAN ÇIKIYOR'

Bu yıl çok fazla yuva olmasından dolayı kafes sıkıntısı yaşadıklarını da aktaran Kayhan, yeni bir yuva gördüğünde insanların neler yapması gerektiğini de şöyle anlattı:

"Kafesimiz kalmadı, tekrar yapımı olacak. İnsanlar mutlaka çevrilmiş yer gördükleri zaman yetkililere haber versinler. Oraya kafes koymamız gerekiyor çünkü köpekler kokusunu alıyorlar. 3-4 gün önce kendi yanımda cereyan etti, uzaklaştırdık. Kokusunu aldıkları için yuvayı eşeleyip yumurtaları yiyebiliyorlar. Şimdi artık yumurtadan çıkma zamanları yaklaşıyor. Carettalar 55-60 gün içerisinde çıkmaya başlar. Çok sıcaklar var, bu sıcaklarda da daha çok dişi carettalar çıkar. Bunlar çıkarken en önemli şey elimizle alıp denize bırakmamak ya da kovalara koyup denize boşaltmamak. Onlar 20-25 yıl sonra tekrar bu sahillere gelip yumurtlayacak. Yumurtadan çıkıp denize ulaşana kadar, kaslarının, yüzgeçlerinin çalışması lazım ve 'buralıyım' diyebilmesi için o yolu kat etmesi lazım. Sadece ters tarafa giden olduğu zaman elimizle yönlendirerek kendilerinin ulaşmasını sağlayalım."

ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU
ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU

Antalya, Yumurta, Kayhan, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ALANYA'DA İLK CARETTA CARETTA YAVRULARI DENİZLE BULUŞTU - Son Dakika


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