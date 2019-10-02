Alanya'da caretta carettalar yönünü şaşırınca vatandaşlar devreye girdi

-Deniz yerine ters istikamete giden yavru carettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı

ANTALYA - Antalya'da yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları, yönlerini şaşırdı. Deniz yerine karaya yönelen yavruları fark eden bir işletmeci, caretta carettaları kasayla taşıyıp, denize bırakmaya çalıştı.

Alanya ilçesinin Avsallar Mahallesi'nde bulunan İncekum plajında, yumurtadan çıkan caretta caretta yavruları yoğun ışık sebebiyle yollarını şaşırıp deniz yerine ters istikamete yöneldi. Durumu fark eden işletmeci Recep Erdoğan, yavru carettaları tek tek toplayıp bir kasanın içine koyup suya ulaştırmaya çalıştı. Dalaların hemen dibine bırakılan caretta carettaların yine de deniz yerine ters istikamete gitmeye çalıştıkları dikkat çekti.

Bir kafede oturduğu sırada sahilde gariplik olduğunu fark eden Erdoğan, "Denizden yukarıya doğru bir şeyler geldiğini gördük. Önce köpekler havladı bizde meraklandık. Baktığımızda kumun üzerinde bir sürü yavru caretta caretta gördük. Onları topladık, sayıları çoktu. Fark etmemiş olsak akşam köpekler, sabah kargalar onlara zarar verebilirdi. daha önce de yavru carettaların bu şekilde telef olduğuna şahit olduk." dedi.

Uzmanlar, vatandaşların iyi niyetli yardım çabalarına rağmen hassas canlılar olan caretta caretta yavrularının dnizle buluşturulmalarının kırmızı ışık kullanılarak uzmanlar eşliğinde yapılmasının doğru olacağını hatırlattı.