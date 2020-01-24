Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bir apart otelde gizlenen cezaevi firarisi ve 5 ayrı suçtan aranan 2 kişi yakalandı. 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışma kapsamında cezaevi firarisi bir şüphelinin Dinek Mahallesi civarındaki bir apart otelde gizlendiği bilgisini alması üzerine apart otele yaptıkları operasyonda şüpheli S.A yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli S.A yapılan GBT sorgusunda şüphelinin cezaevi firarisi olduğu ve ayrıca kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Adliye'ye sevk edilen cezaevi firarisi şüpheli S.A tutuklanarak cezaevine konuldu.



Evde saklanırken yakalandı



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tosmur mahallesindeki bir evde saklanan şüpheli İ.T. yakalayarak gözaltına alındı. Asayiş Büro Amirliğine götürülen şüpheli İ.T. yapılan GBT sorgusunda, kasten yaralama, birden fazla kişi ile tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması ve nitelikli cinsel saldırı olmak üzere toplamda 5 ayrı suçtan aranması olduğu ve kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.T. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA