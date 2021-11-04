Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığı, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan M.G, M.C, H.K, Ü.K, H.E, N.K, A.B. ve S.D. yakalandı.

Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu

Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler