Alanya'da çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde arananlara yönelik çalışma yaptı.
Hırsızlık, yağma, konut dokunulmazlığı, silahla tehdit ve güveni kötüye kullanma gibi çeşitli suçlardan aranan M.G, M.C, H.K, Ü.K, H.E, N.K, A.B. ve S.D. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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