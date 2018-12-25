Alanya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı
48 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.
Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden Turgut A.'nın (24) Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıklar teknik ve fiziki takibin ardından Tosmur
Mahallesi Özdemir Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, cezaevi firarisi Turgut A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Turgut A. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: İHA
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