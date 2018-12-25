Son Dakika Haberleri: Alanya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Alanya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

48 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Alanya'da Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden şahıs polis tarafından yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 8 yıl hapis cezası bulanan ve cezaevinden firar eden Turgut A.'nın (24) Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yaptıklar teknik ve fiziki takibin ardından Tosmur Mahallesi Özdemir Caddesi üzerindeki bir adrese baskın düzenleyen ekipler, cezaevi firarisi Turgut A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Turgut A. tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

Antalya, Uyuşturucu Ticareti, Alanya, 3. Sayfa
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