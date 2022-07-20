Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

20.07.2022 15:46
Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 8 dosyadan 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Antalya'da 8 dosyadan 12 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaptıkları M.O.E.'nin kesinleşmiş hapis cezası ile arandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde M.O.E.'nin 8 dosyadan hırsızlık, uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini yapmak, tehdit, basit yaralama, parada sahtecilik ve tutuklunun kaçması suçlarından 12 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

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