Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu

07.11.2022 15:37

Antalya'nın Alanya ilçesinde ilçenin her yerinden görünen ve 10 dakika devam eden bir hortum meydana geldi. Hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

Önceki gün Muğla Datça'da deniz açıklarında çıkan hortum büyük panik yaşatmıştı. Aynı manzara bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözlemlendi.

KARAYA YAKLAŞTIĞI SIRADA KAYBOLDU

Sabah saatlerinde sağanak yağış öncesi Konaklı Mahallesinde deniz üzerinde hortum görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum, ilçenin neredeyse tamamında görüldü. Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam edene hortum karaya yaklaştığı sıralarda kayboldu.

Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu
Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu
Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu
Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu
Alanya'da çıkan hortum panik oluşturdu
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Alanya açıklarında dev hortum kamerada Alanya açıklarında dev hortum kamerada Alanya'da denizde hortum oluştu Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:12 Sosyal medya kullanıcıları dedesinin fotoğrafını paylaşan Mahir Ünal'a 'cumhuriyet' göndermesi yaptı
15:06 Talisca'nın menajeri Beşiktaş'la masaya oturdu! Siyah-beyazlılar fedakarlık bekliyor
14:58 Tayyar Işıksaçan'dan çok konuşulacak Reha Muhtar çıkışı: Dizginlenemez bir öfkesi var
14:47 Ağrı'da yolcu otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:43 Çiftçiler kümeslerde dehşet saçan yamyam tavuklar nedeniyle perişan oldu
14:31 CHP'den AK Parti'ye HDP tepkisi: Soyunduğunuz yerde giyineceksiniz
14:27 Bahçesindeki ağaçtan elma toplamak isteyen bir çifti gördüğü manzara karşısında oldukça şaşırdı
14:26 Rusya lideri Putin kararnameyi imzaladı! Ssuç işleyenleri cepheye gönderecek
14:22 Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu
14:17 Twitter hesabını kapatan dünyaca ünlü kişilere Gigi Hadid de katıldı: Nefret çöplüğüne döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2022 15:41:39. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement