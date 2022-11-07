Önceki gün Muğla Datça'da deniz açıklarında çıkan hortum büyük panik yaşatmıştı. Aynı manzara bugün Antalya'nın Alanya ilçesinde gözlemlendi.
Sabah saatlerinde sağanak yağış öncesi Konaklı Mahallesinde deniz üzerinde hortum görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum, ilçenin neredeyse tamamında görüldü. Yaklaşık 10 dakika deniz üzerinde devam edene hortum karaya yaklaştığı sıralarda kayboldu.
Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da hortum paniği! Karaya ulaşmadan kayboldu - Son Dakika