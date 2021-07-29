Alanya'da çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personel yönlendirildi.

Yerleşim yerine yakın olan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Köylülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kısmen kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Öte yandan, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.