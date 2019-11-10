Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
7 saat önce
Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:52 Kaynak: AA
Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ferdi U'nun (34) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Elikesik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit ettiği hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Ferdi U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Tanesi 50 liraya satılan mango üreticinin yeni gözdesi oldu Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Konya'da yakalandı Nehre düşen ünlü tarihçinin sırt çantasında bir kadının kolları bulundu Boşanma aşamasındaki eşini pompalı tüfekle katleden katil koca yakalandı