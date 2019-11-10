Son Dakika Haberleri: Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı
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Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı

7 saat önce

Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alanya'da cinayet hükümlüsü yakalandı, System.String[]

Alanya ilçesinde cinayet suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ferdi U'nun (34) ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Elikesik Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu tespit ettiği hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Ferdi U, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:52 Kaynak: AA
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