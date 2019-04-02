Alanya'da Cinayet Zanlısı Yakalandı

Alanya'da dün gece Dinek Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.

Alanya'da dün gece Dinek Mahallesi'nde 1 kişinin ölümü, 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgada olay yerinden kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalandı.



İddiaya göre, Dinek Mahallesi'nde daha önce husumetli olduğu restoran işletmecisi Hayrettin Süvari (60) ile büfe işletmecisi Yunus D. (27) arasında 5 gün önce kavga çıktı.



Dün gece ise saat 23.00 sıralarında Yunus D, Hayrettin Süvari'nin yanına eline pompalı tüfekle geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yunus D.'nin babası Hayrettin Süvari ile kavga ettiğini gören oğlu Şükrüllah S. ise iddiaya göre av tüfeği ile olay yerine geldi. Bu sırada Yunus D. elindeki pompalı tüfekle Hayrettin Süvari'ye ateş ederek göğsünden yaraladı. Şükrüllah S. ise, elindeki tüfekle Yunus D.'ye ateş ederek yaraladı. Ağır yaralanan Hayrettin Süvari olay yerine gelen polis ekiplerince çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Kalbine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Hayrettin Süvari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayrettin Süvari'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Hayrettin Süvari'yi göğsünden pompalı tüfekle vuran şüpheli Yunus D. ise olay yerinden yaralı olarak otomobille kaçtı. Yunus D, polis ekiplerinin takibi sonucu Dinek mevkiinde yakalandı.



Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin oğlu Şükrullah S.'yi de gözaltına alındı. Şükrullah S, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan olayda hayatını kaybeden Hayrettin Süvari'nin cenazesinin ikindi namazını müteakip Hacıbaba Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - ANTALYA

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