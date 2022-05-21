Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

21.05.2022 12:58

Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü Babaları tarafından öldürülen iki çocuk morga, anne emniyete götürüldü Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü.

Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Babaları tarafından öldürülen iki çocuk morga, anne emniyete götürüldü

ANTALYA - Ukrayna'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya'nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Baba gözaltına alınırken, çocukların cenazesi morga, anne ve anneanne emniyete götürüldü.

Olay, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinnet getiren kocanın eşi Y.N.'yi de öldürmeye çalıştığı, kadının kendini bir odaya kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından babaları tarafından öldürülen iki çocuğun cansız bedeni Alanya Belediye Morguna kaldırıldı. Anne Y.N, ve anneanne polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ekip aracına bindirilen ailenin soğukkanlı halleri dikkatlerden kaçmadı.

Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

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Kaynak: İHA

Ukrayna, Cinnet, Alanya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da cinnet getiren Ukraynalı baba 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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