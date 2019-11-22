Son Dakika Haberleri: Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.

Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde nitelikli cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi, jandarma tarafından yakalandı.


'Nitelikli cinsel istismar' suçundan hakkında kesinleşmiş 2 yıl 11 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 yıl önce Alanya Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden A.T.'nin ilçede olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. İlçedeki olası adresleri inceleyen ekipler, tespit ettikleri Çıplaklı Mahallesi'ndeki bir adrese dün akşam baskın düzenledi. Gözaltına alınan A.T., jandarma karakoluna getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Jandarma, Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma komandolarından nefes kesen tatbikat
Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:52:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da cinsel istismar suçu işleyen cezaevi firarisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]