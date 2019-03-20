Alanya'da Cinsel Saldırı İddiasına 10 Yıl Hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Olay, geçen 16 Ağustos'ta Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Rusya'dan Alanya'ya tatil için gelen 25 yaşındaki Elena A., otelde tanıştığı 37 yaşındaki Ümit A. teklifiyle sahile geldi. Sahilde oturan ikili bir süre burada alkol aldı. Daha sonra Elena A.'yi sahildeki bir kabine soktuğu öne sürülen Ümit A. burada Rus kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından otele dönen Elena A., polis merkezine giderek Ümit A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ümit A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Sanığa 10 yıl hapis



Nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklu Ümit A. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşına çıktı. Sanığı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ümit A.'yı 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık duruşmanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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