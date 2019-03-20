Son Dakika Haberleri: Alanya'da Cinsel Saldırı İddiasına 10 Yıl Hapis

Alanya'da Cinsel Saldırı İddiasına 10 Yıl Hapis

37 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya'da Cinsel Saldırı İddiasına 10 Yıl Hapis, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen 16 Ağustos'ta Oba Mahallesi sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, Rusya'dan Alanya'ya tatil için gelen 25 yaşındaki Elena A., otelde tanıştığı 37 yaşındaki Ümit A. teklifiyle sahile geldi. Sahilde oturan ikili bir süre burada alkol aldı. Daha sonra Elena A.'yi sahildeki bir kabine soktuğu öne sürülen Ümit A. burada Rus kadına cinsel saldırıda bulundu. Olayın ardından otele dönen Elena A., polis merkezine giderek Ümit A.'dan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, Ümit A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığa 10 yıl hapis

Nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklu Ümit A. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşına çıktı. Sanığı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Ümit A.'yı 10 yıl hapis cezası verdi. Sanık duruşmanın ardından tutuklu bulunduğu cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:03 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşini Başından Vuran Cani Kocadan, Kan Donduran Sözler: Karımı Öldürdüm, Gidin Evden Alın Denizli'de Korkutan Deprem! Antalya ve İzmir'i de Salladı Cami Saldırısının Ardından Yeni Zelandalılar İslam Dini Hakkında Bilgi Almak İçin Camilere Akın Etti Öldürülmekten Korkan Kadına, Eski Sevgiliden Suç Duyurusu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 18:40:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Cinsel Saldırı İddiasına 10 Yıl Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]