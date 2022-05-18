Alanya'da cipin motosiklete çarpma anı kameraya yansıdı - Son Dakika
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Alanya'da cipin motosiklete çarpma anı kameraya yansıdı

18.05.2022 12:59
Alanya'da cipin motosiklete çarpma anı kameraya yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde cip ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde cip ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rus T.G. (51) yönetimindeki T555KY47 plakalı cip ile M.G. (69) idaresindeki 07 HAH 87 plakalı motosiklet, Mahmutlar Mahallesi Kumru Sokak'ta çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan cip sürücüsü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Tedavisi tamamlanan motosiklet sürücüsü M.G de işlemlerin ardından ifadesi alınıp salıverildi.

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Kayıtlarda, cipin sola dönerken motosiklete çarpması yer alıyor.

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Kaynak: AA

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