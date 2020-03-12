Alanya'da çocuk parklarına dezenfekte - Son Dakika
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Alanya'da çocuk parklarına dezenfekte

6 saat önce

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla 3 ay önce başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Alanya'da çocuk parklarına dezenfekte, System.String[]

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, çocukların daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğlenerek vakit geçirebilmeleri amacıyla 3 ay önce başlattığı dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Yapılan çalışma ile bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi amaçlanırken ekipler, ilçe genelinde bulunan çocuk oyun grupları ve spor alanlarını dezenfektan ile temizleyerek hijyen sağlamaya devam ediyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, çocuk oyun gruplarının hijyenik şartlara sahip olması amacıyla gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarının ilçenin birçok kesiminde bulunan park ve oyun gruplarında periyodik aralıklarla sürdürüleceğini söyledi. Kullanılan dezenfektan solüsyonunun uluslararası kalite belgeli ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı olduğunu belirten Müdür Uyar, vatandaşların çocuk parklarında gönül rahatlığıyla vakit geçirebileceklerini belirtti. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:13 Kaynak: İHA
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