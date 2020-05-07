Alanya'da çöpte bulunan Türk bayraklarına tepki - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çöp ve molozların döküldüğü alanda 7 Türk bayrağı bulunması tepkilere neden oldu.

Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin inşaat molozları çöpü attığı ormanlık alanda mahalleli tarafından 7 Türk bayrağı bulundu. Duruma tepki gösteren mahalleli, çöpten çıkarıldığı kağıttan Türk bayraklarını temizleyerek evlerine götürdü. Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak (ALÇED) Başkanı Şerefnur Kayhan, ormanlık alanlara çöp dökenlerin ve Türk bayraklarını atanların tespit edilmesini istedi.

"İnsanlar artık duyarsız"

Kayhan, "İnsanlar artık duyarsız. Şu durumda bile oralara çöp dökebiliyorlar. Ben bu insanlara ne diyeyim? Artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Demek ki ormanlara da bir kamera yerleştirilecek. Bir şekilde kontrol olmalı. Yoksa başa çıkılamıyor. Güya oralar görülmüyor. Gidip herkes oralara döküyor. Niye görünmesin? O atıkların içerisindeki camlar sıcakta ısınınca yangın çıkmasına neden olur. Ormanlık alan yanar. İnsanlar bunları hiç düşünmüyor mu" dedi. - ANTALYA