Alanya'da dağdan kopan kaya parçaları 3 katlı evi yıktı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde aşırı yağışın neden olduğu heyelanda düşen kaya parçaları üç katlı betonarme binayı yıktı.

Mahmutseydi Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle yaşanan heyelanda tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları tadilatta olan 3 katlı evin üzerine düştü.

Kaya parçaları ile tamamen yıkılan ev mahalle yolunu da kapattı.

Ev sahibi Fehim Mazmancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, can kaybı olmadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Evin tadilatta olduğunu ve nisan ayında yerleşmeyi planladığını anlatan Mazmancı, "Aşırı yağışların neden olduğu toprak kaymasından dolayı 30-40 tonluk taşların kayması sonucu binamız yıkıldı. Sağlık olsun, Allah cana vermesin." diye konuştu.