Alanya'da Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası Yapıldı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası düzenlendi.





ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Ülkenin dört bir yanından gelen sörfçüler dereceye girebilmek için dalgalarla mücadele etti.



Alanya'nın ünlü Kleopatra Plajı'nda düzenlenen Dalga Sörfü Türkiye Şampiyonası'na 4 kategoride 45 sporcu katıldı. Dalga boyunun yaklaşık 5 metreyi bulduğu denizde mücadele eden sporculardan uzun tahta kategorisinde birinciliği Yasin Pehlivan, ikinciliği Dilan Gerede Erkaya, üçüncülüğü ise Hayri Yenialp kazandı. Olimpik Milli Takım aday kadrosunun seçildiği kısa tahta kategorisinde birinciliği Yasin Pehlivan alırken, ikinci sırada Tunç Üçyıldız, üçüncü sırada ise Kadir Tolga Uçal yer aldı. 18 yaş altı kısa tahta kategorisinde de Ömer Faruk Yıldız birinci, İbrahim Paçacı ikinci, Leon Arman Kapçık üçüncü oldu. Kürek sörfü kategorisinde ise Yasin Pehlivan birinci, Eren Özdemir ikinci, Uras Durmaz üçüncülüğü elde etti.



'SÖRF HAYATIMA YÖN VERİYOR'



Şampiyonada dereceye giren Yasin Pehlivan, şampiyona için uzun süredir hazırlandığını söyledi. Pehlivan, Çalışmalarım şükürler olsun hak ettiği yeri buldu. Takımımla bir aradaydım. Sörfümüzü yaptık. Şehir dışındaki ilk şampiyonaya katıldım. Çok mutluyum çünkü deplasman gibi oluyor. Benim için çok değerli bir yeri var sörfün. Çünkü hayatıma yön veriyor dedi.



Yarışmacılardan Aleyna Hadimoğlu da 10 yıldır dalga sörfü sporunu yaptığını anlatırken, Milli takımdayım. Şampiyonada 2019 milli takım seçmeleri yapıldı. Kondisyonlar gayet güzel. Kısa tahta için çok güzel kondisyonlar vardı. Hava da zaten çok güzel. Şampiyona için Karadeniz'den geliyoruz. Orada su biraz soğuk ama burada yaz gibi bizim için. Kısa tahta fazla yapılmıyor, o yüzden fazla rakibim yok maalesef diye konuştu.



Yarışmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verildi. - Antalya

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Selçuk Bayraktar, Pilot Koltuğuna Oturup Hava Aracı Kullandı!

Türkiye'ye Kaçak Yollarla Geçmeye Çalışan Mültecileri Ölümden Jandarma Kurtardı

Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı

Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak