Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt - Son Dakika
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Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt

6 saat önce

Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarını yapıyor.

Alanya'da deforme olan yollara hızlı asfalt, System.String[]

Alanya Belediyesi ilçe genelinde altyapı çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarını yapıyor. Kadıpaşa Mahallesi'nden sonra ekipler Oba Mahallesi'nde altyapıdan dolayı bozulan Çarşamba Caddesi'nde asfaltı kazıyarak yeniliyor.


Alanya Belediyesi altyapıdan sonra bozulan ve deforme olan asfaltı yeniliyor. Yolların bakım ve onarımını sürdüren ekipler çalışmalarına Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi'nde devam ediyor. Kadıpaşa Mahallesi, Saray ve Hacet Mahallesi'nde bozulan cadde ve sokaklar hızlı bir şekilde yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Çarşamba, Oba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:47 Kaynak: İHA
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