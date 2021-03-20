Alanya'da denetimler aralıksız sürüyor - Son Dakika

Alanya'da denetimler aralıksız sürüyor
20.03.2021 12:16
Alanya'da denetimler aralıksız sürüyorANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüsle mücadelede düzenli olarak yapılan denetimlerde jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.
Alanya'da denetimler aralıksız sürüyor
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde koronavirüsle mücadelede düzenli olarak yapılan denetimlerde jandarma ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son genelgeyle birlikte ülke genelinde tüm il ve ilçelerde toplu tematik denetimler yapılıyor. Bu denetimler kapsamında Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri ve Konaklı motosikletli asayiş timleri ilçede denetimler gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları denetimlerde şoförler ve yolcuları maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, yolculara şeker de dağıttı.
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