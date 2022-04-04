Alanya'da denetimler artırıldı - Son Dakika
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Alanya'da denetimler artırıldı

04.04.2022 15:20
Alanya'da denetimler artırıldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki denetimleri arttı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Gedevet Yaylası ve Mahmutseydi Mahallesi yolu üzerindeki denetimleri arttı.

Ramazan ayının girmesi ve havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar, Gedevet Yaylası, Mahmutseydi Mahallesi'ndeki yazlıklarına çıkmaya başladı. Bölgede trafiğin artması ile birlikte Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimleri de arttırdı. Jandarma ekipleri yaylaya çıkan araçları ve yolcuları tek tek inceleyerek, yaşanabilecek olumsuzlukların öncesinde önlenmesini sağlıyor. - ANTALYA

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Hisarcık, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da denetimler artırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da denetimler artırıldı - Son Dakika
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