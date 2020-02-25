Alanya'da deniz keyfi - Son Dakika
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Alanya'da deniz keyfi

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek güneşlendiler.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, sıcak havayı fırsat bilenler denize girerek güneşlendiler.

Alanya İlçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ve nem oranının yüzde 51 olarak ölçüldüğü ilçede, güneşli havada tatilciler ve yerli halk sahile indi. İlçenin ünlü Kleopatra ile Damlataş plajına gelen tatilcilerin bazıları şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi.Meteoroloji yetkilileri, güneşli havanın yarın da devam edeceğini, perşembe günü ise ilçede yağışlı havanın hakim olacağını belirtti.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:50 Kaynak: DHA
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