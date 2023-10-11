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Alanya'da Deniz Üzerinde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika

Alanya'da Deniz Üzerinde Kadın Cesedi Bulundu

Son Güncelleme: 11.10.2023 18:28

Antalya'nın Alanya ilçesinde Galipdere Plajı'nda deniz üzerinde hareketsiz yatan bir kadın cesedi bulundu. Ceset, kimliğinin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde bir kadın cesedi bulundu. Ceset kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Alanya ilçesinde Galipdere Plajı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kadının denizin üzerinde hareketsiz yattığını gören iki turist sahile doğru bağırarak yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bir kişi denize girerek hareketsiz yatan kadını sahile çıkardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaşlı kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kimliğinin teşhis edilmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yaşlı kadını denizden çıkartan Sebahattin Özel isimli vatandaş, "Baktım denizin üzerinde ters dönmüştü. Hemen sahile çıkarttım. Olayın olduğu yer derin değil. Benim tahminime göre tansiyonu düşmüş olabilir. Olayın gerçekleştiği yer boğulmanın gerçekleşeceği yer değil. Kadını ilk olarak sahildeki turistler gördü. Onlar korkunca bana seslendiler ben de cenazeyi sahile çektim" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da Deniz Üzerinde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da Deniz Üzerinde Kadın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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