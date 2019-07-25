Alanya'da denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
'nın Alanya
ilçesinde denizin yaklaşık 800 metre açığında üzeri yarı çıplak bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Sabah
saatlerinde tura çıkan günlük tur tekneleri Alanya Marina
'dan açıldığı sırada, tekne kaptanı Dinek
mevkiinin 800 metre açıklarında erkek cesedinin sürüklendiğini görerek durumu liman görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Bölgeye gelerek deniz yüzeyini tarayan ekipler, cesedi buldu. Yarı çıplak vaziyette su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bazı yerlerinde yara izleri tespit edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi
Mezarlığı morguna götürüldü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda cesedin 25 yaşındaki Özgür Özcan
'a ait olduğu belirlendi. - ANTALYA
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