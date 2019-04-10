Son Dakika Haberleri: Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

51 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya'da Denizde Hortum Oluştu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:12 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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