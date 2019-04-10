Alanya'da Denizde Hortum Oluştu
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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:47 Kaynak: DHA
Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. - Antalya
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