Alanya'da Denizde Hortum Oluştu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde oluşan iki hortum karaya ulaşmadan kayboldu.



Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında denizde aynı anda iki hortum oluştu. Denizin yaklaşık 1 kilometre açığında aynı anda ortaya çıkan hortumlar, karaya doğru ilerledi. Sahildekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla anbean kaydedilen iki hortum, karaya ulaşmadan kayboldu. - Antalya

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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